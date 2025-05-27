Фінансові новини
- |
- 27.05.25
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія втратила статус найбільшого кредитора світу вперше за 34 роки: випередила Німеччина
10:43 27.05.2025 |
Японія вперше за 34 роки втратила статус найбільшого кредитора світу, поступившись місцем Німеччині, попри те, що загальні зовнішні активи країни зросли до рекордного рівня. Про це пише японське інформаційне агентство Kyodo News.
Валові зовнішні активи Японії зросли на 12,9% порівняно з попереднім роком - до 533,05 трлн єн ($3,7 трлн) станом на кінець минулого року.
Цей показник вперше перевищив 500 трлн єн ($3,49 трлн), але загальний показник був нижчим за німецький - 569,65 трлн єн ($3,98 трлн).
Міністерство фінансів Японії пояснило, що зростання японських активів частково зумовлене знеціненням єни, що підвищило вартість активів в іноземній валюті (акцій, облігацій тощо) у перерахунку на національну валюту.
Німеччина змогла випередити Японію завдяки значному профіциту поточного рахунку платіжного балансу.
У 2024 році Японія збільшила свої чисті зовнішні активи вже сьомий рік поспіль. Загальний обсяг зовнішніх активів зріс на 11,4% завдяки прямим інвестиціям у США з боку вітчизняних фінансових установ і торговельних компаній - до 1 659,02 трлн єн.
Зовнішні зобов'язання Японії також зросли - на 10,7%, до 1 125,97 трлн єн. На кінець 2024 року курс долара США до єни становив 157,89 єни (на 11,7% більше, ніж рік тому).
За розміром чистих зовнішніх активів Японія тепер на другому місці у світі. На третьому - Китай із 516,28 трлн єн. США натомість мають чисті зовнішні борги на суму 4 109,26 трлн єн - тобто їхні борги іноземцям суттєво перевищують обсяг активів за кордоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди завершили надання Україні 24 винищувачів F-16 – Міноборони
ТОП-НОВИНИ
|Уряд Швеції повідомив деталі нового пакету оборонної допомоги для України
|У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя
|Мерц: чотири країни зняли обмеження на удари вглиб Росії для України
|Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель «карає» Україну і про що домовляється Київ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Британія спрямує надприбутки від заморожених активів РФ на озброєння та ремонт техніки для України
|Charlie Hebdo звернувся до суду через фальшиві обкладинки з сатирою проти України
|Японія втратила статус найбільшого кредитора світу вперше за 34 роки: випередила Німеччина
|ЄС відмовився вести переговори з Росією щодо вуглецевого мита через війну проти України – ЗМІ
|Британія планує замінити тисячі мігрантів власними робітниками, але є проблема
|США більше не співпрацює з ЄС у питаннях санкцій проти Росії, - ЗМІ
Бізнес
|Трамп погрожує 25% митом на всі смартфони, вироблені за межами США
|Трамп погрожує Apple митами у 25%
|Австралійський регулятор видав попередження компанії Starlink
|Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто
|Porsche припиняє виробництво бензинових Boxster і Cayman
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11