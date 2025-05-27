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АНАЛІТИКА

ЄС відмовився вести переговори з Росією щодо вуглецевого мита через війну проти України – ЗМІ

 

Євросоюз відхилив запит Росії на консультації щодо пакету заходів з коригування вуглецевих кордонів (вуглецевого збору). Причиною назвали "агресивну війну" РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що раніше в травні РФ запросила в СОТ (Світовій організації торгівлі) консультації з ЄС з приводу свого прикордонного збору за вибори вуглецю. Це, своєю чергою, перший крок "у суперечці перед початком офіційних розглядів". Відповідь була такою:

"Європейський союз вважає, що консультації, запитані Російською Федерацією, не можуть бути плідними і не можуть призвести до взаємоприйнятного розв'язання питання, яке розглядається", - йдеться в документі ЄС, представленому в СОТ 26 травня.

Про що мова

Якщо Росія експортує в ЄС сталь, добрива, цемент та інше, то під час їхнього виробництва використовується енергія з великими викидами вуглекислого газу.

У зв'язку з цим ЄС вимагає заплатити за це збір при ввезенні. Мета - зробити так, щоб товари, грубо кажучи, "брудних" країн не мали переваги перед товарами з ЄС, де виробники вже платять за викиди.

Таким чином, СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism - механізм вуглецевого коригування на кордоні) - це "плата за вхід" на європейський ринок.

ЄС може піти Україні на зустріч щодо CBAM

Нагадаємо, кілька днів тому Carbon Pulse писало, що Єврокомісія готова відкласти повний запуск Механізму коригування меж викидів вуглецю для України. Зокрема, до 1 лютого 2027 року. При цьому Київ ще не подав офіційний запит.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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