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АНАЛІТИКА

Британія планує замінити тисячі мігрантів власними робітниками, але є проблема

 

Уряд британського прем'єра Кіра Стармера хоче обмежити міграцію, але бізнес попереджає про ризик загострення проблеми дефіциту кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Британський уряд має намір підготувати 120 тисяч будівельників, інженерів та працівників сфери догляду, намагаючись скоротити міграцію без загострення дефіциту кваліфікованої робочої сили.

Уряд Кіра Стармера під керівництвом лейбористів запланував виділення 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 4,1 млрд доларів США) на створення 30 тисяч нових місць для проходження учнівства до завершення поточного скликання парламенту.

Крім того, планується збільшення на 32% імміграційного збору за навички (Immigration Skills Charge), який сплачують роботодавці, що наймають кваліфікованих іноземців. Очікується, що це дозволить профінансувати ще 45 тисяч навчальних місць у галузях, які найбільше залежать від мігрантів, зокрема в будівництві та соціальному догляді. Уряд також підтримує програми навчання для дорослих.

"Ми серйозно ставимося до своєї відповідальності - забезпечити більше шляхів до працевлаштування", - заявила міністр освіти Великої Британії Бріджит Філліпсон.

Кінцева мета - економічне зростання

Як пише Bloomberg, прем'єр Кір Стармер опинився між необхідністю посилення трудових ресурсів для виконання обіцянок економічного зростання у країні й тиском з боку антимігрантської політичної сили "Реформа" на чолі з Найджелом Фараджем. Нещодавно Лейбористи оголосили про намір посилити вимоги до знання англійської мови для іноземців, а також ускладнити процедури тривалого перебування мігрантів у країні.

Згідно з аналітичним звітом Boston Consulting Group, ланцюги постачання у Великій Британії можуть не витримати навантаження від інвестицій обсягом 900 млрд фунтів (понад 1,2 трлн доларів), які планується спрямувати на розвиток державної та приватної інфраструктури до 2029 року. У звіті рекомендується розширити перелік дефіцитних професій, що дозволить спростити залучення іноземної робочої сили, а також переглянути вимоги щодо знання англійської мови для основних типів віз.

Пріоритетне місце в економічному плані уряду займає масштабна програма будівництва, зокрема обіцянка звести 1,5 мільйона нових будинків. Утім, галузь наразі страждає від гострої нестачі кадрів через старіння національного трудового ресурсу та зменшення притоку іноземних працівників після Brexit (виходу зі складу ЄС у 2016 році).

Представники бізнесу застерігають, що існуючий дефіцит кваліфікованих працівників є надто масштабним, аби його можна було оперативно компенсувати лише за рахунок навчальних програм. Оскільки підготовка фахівців, зокрема у будівництві, може зайняти роки, це створює ризики інфляційного тиску і затримок в реалізації проектів у короткостроковій перспективі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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