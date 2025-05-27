У Дубаї запустили проєкт із токенізації нерухомості за участю Ctrl Alt

Земельний департамент Дубая (DLD) запустив проєкт із токенізації нерухомості за участю платформи Ctrl Alt. Мінімальний обсяг інвестицій для участі - 2000 дирхам ($544).

Згідно з релізом, проєкт реалізовано в рамках Ініціативи з розвитку простору нерухомості (REES). Це перший подібний експеримент на Близькому Сході, зазначили в команді проєкту.

Для випуску токенів сторони обрали блокчейн першого рівня XRP Ledger (XRPL) від компанії Ripple Labs. У проєкті також беруть участь агентство з інвестицій у нерухомість PRYPCO, регулятор Virtual Assets Regulatory Authority і фонд Dubai Future Foundation.

Проєкт передбачає синхронізацію як цифрових, так і традиційних реєстрів нерухомості. Це дає змогу «роздрібнити» об'єкти на менші частки, якими можуть володіти роздрібні інвестори.

Випуск токенів здійснюється на платформі PRYPCO. Послуга вже доступна резидентам з посвідченням особи Emirates ID. Мінімальний початковий обсяг інвестицій - 2000 дирхам (близько $544).

Право власності на частки закріплено в блокчейні. Заявлена річна прибутковість становить від 8% до 12%. Сторони очікують, що ініціатива призведе до зростання ринку токенізованої нерухомості до 60 млрд дирхамів ($16 млрд) до 2033 року.

«Ми тісно співпрацювали з DLD над цим проєктом протягом деякого часу, і ми раді зробити цей важливий крок разом, щоб відкрити інвестиції в нерухомість для ширшої аудиторії. Як експерти в цій галузі, ми пишаємося тим, що створюємо інфраструктуру токенізації, яка дає змогу партнерам DLD пропонувати інвесторам дробову нерухомість. Лідерство Дубая у прийнятті фінансових технологій наступного покоління воістину світового класу, і цей проєкт є потужним сигналом того, що нас чекає в майбутньому. Ми раді запустити цей пілотний проєкт і продовжити роботу з DLD у найближчі місяці», - заявив CEO Ctrl Alt Метт Онг.