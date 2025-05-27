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АНАЛІТИКА

Більшість країн ЄС закликали Єврокомісію посилити тиск на Угорщину через заборону прайду - Politico

 

Більшість країн ЄС закликали Єврокомісію вжити рішучих заходів проти Угорщини у зв'язку з намірами прем'єра Віктора Орбана заборонити проведення прайду в Будапешті.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву, яку підтримали 16 держав-членів Євросоюзу, передає Укрінформ.

«Ми вкрай стурбовані таким розвитком подій», - ідеться в документі, укладенням якого опікувалося Міністерство закордонних справ Нідерландів. Заяву підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція, а також Франція та Німеччина.

Учасники звернення закликають Єврокомісію «невідкладно та повною мірою застосувати всі наявні інструменти верховенства права», аби змусити уряд Угорщини відмовитися від наміру заборонити прайд.

Зазначається, що відповідно до угорського законодавства організатори та учасники заходів на підтримку ЛГБТ-спільноти можуть бути оштрафовані під приводом «захисту дітей». На думку підписантів заяви, це суперечить базовим цінностям Європейського Союзу, зафіксованим у статті 2 Договору про ЄС - людській гідності, свободі, рівності та повазі до прав людини.

Хоча текст звернення не містить конкретних інструкцій для Єврокомісії, очікується, що можливим кроком стануть тимчасові заходи, які зобов'яжуть Угорщину дозволити проведення прайду.

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За словами кількох європейських дипломатів, зростає ймовірність застосування проти Будапешта механізму ст. 7 Договору про ЄС, який передбачає позбавлення країни права голосу в Раді ЄС.

Для цього спочатку потрібно, щоб чотири п'ятих країн ЄС голосуванням підтвердили, що Будапешт порушив договір про Євросоюз. Потім 26 країн (усі члени ЄС за винятком Угорщини) мають ухвалити рішення про позбавлення країни права голосу з таких питань, як зовнішня політика чи розширення ЄС.

На сьогодні, інформацією видання, щонайменше 19 країн підтримують продовження процедури за ст. 7 - на три менше, ніж потрібно для подолання першого порогу. Проте складнішим буде другий крок, який потребуватиме підтримки 26 держав. Зазначається, що позиція Парижа і Берліна є ключовим чинником для досягнення такої більшості.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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