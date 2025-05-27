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Король Великої Британії відвідує Канаду. ЗМІ пишуть про послання Трампу
08:43 27.05.2025 |
Король Чарльз III прибув до Канади для відкриття нової парламентської сесії на запрошення прем'єр-міністра Марка Карні. Про це повідомляє офіційний акаунт британської Королівської родини у соцмережі Х.
В аеропорту Оттави короля зустрічали канадські урядовці, лідери корінних народів, школярі та армійський полк, відомий як Королівські канадські драгуни.
Як пише Bloomberg, цей візит частково має на меті надіслати президенту США Дональду Трампу послання щодо суверенітету північної країни. Урочистість події супроводжувалася тонкими натяками на неспокійну політику після неодноразових закликів Трампа до Канади стати 51-м штатом США. Королева Камілла одягла діамантову брошку «Кленовий листок» Королеви-матері, яку вперше подарував своїй дружині король Георг VI перед їхнім королівським візитом до Канади в 1939 році.
Зазначається, що у вівторок король Чарльз зачитає тронну промову - документ, написаний офісом Карні, в якому викладені пріоритети його уряду. У промові буде більш детально викладено, як прем'єр-міністр планує реалізувати свої сім головних цілей.
Це буде вперше з 1977 року, коли канадський монарх зачитає промову в парламенті. Зазвичай промову читає представник монархії в Канаді, нині генерал-губернатор Мері Саймон.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у соцмережі анонсував промову короля Британії, додавши, що це «історична честь, яка відповідає тяжкості нашого часу».
У Канаді монарх рідко виголошує так звану промову з трону, зауважує АР. Мати Чарльза, королева Єлизавета II, робила це двічі за своє 70-річне правління, востаннє в 1977 році.
Канада є членом Британської Співдружності колишніх колоній.
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