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WSJ: Трамп розглядає нові санкції проти Росії
08:33 27.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії на цьому тижні, повідомляє газета Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні президента США.
За даними газети, серед обговорюваних немає додаткових санкцій проти російського банківського сектора. Мета нових санкцій - змусити російського президента Володимира Путіна піти на поступки, у тому числі погодитися з тридцятиденним припиненням вогню, на чому наполягає президент США. Остаточного рішення щодо нових санкцій поки не прийнято, Дональд Трамп може відмовитися від їх введення.
Трамп 25 травня заявив про те, що він однозначно розглядає можливість нових санкцій проти Росії і розкритикував президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що він не розуміє, що сталося з російським лідером: «Ми перебуваємо в процесі переговорів, і він б'є ракетами по Києву та іншим містам. Це мені зовсім не подобається». Цей коментар Дональда Трампа з'явився після повідомлень про масовані російські обстріли українських міст.
Як пише Wall Street Journal, протягом кількох тижнів Дональд Трамп не слухав закликів посилити тиск на Володимира Путіна за відмову піти на припинення вогню. Однією з ключових міркувань Трампа, за словами американських американських офіційних осіб, була його переконаність у тому, що він добре знає Путіна, і російський лідер закінчить війну у вигляді ласки. Думка президента США почала змінюватись після телефонної розмови з Володимиром Путіним минулого тижня, під час якого Путін дав зрозуміти, що він не готовий до перемир'я з Україною.
Одночасно в Сенаті Конгресу США дано хід законопроєкту, внесеному союзником Трампа сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блументалем, який передбачає нові санкції проти Росії та високі імпортні мита на продукцію країн, що імпортують російські нафту, газ та уран. Вони вже заручилися підтримкою переважної більшості членів Сенату.
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