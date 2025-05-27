Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже виступила із закликом до усіх країн Європейського союзу зупинити видачу віз громадянам Росії.

"Латвія закликає країни ЄС припинити видачу віз громадянам Росії, посилаючись на міркування безпеки", - написала Байба Браже в соцмережі Х.

Вона зазначила, що кількість шенгенських віз, виданих росіянам минулого року, зросла на 25% проти 2023 року.

Як повідомлялось, Латвія входить до країн Євросоюзу, котрі повністю зупинили видачу туристичних шенгенських віз росіянам. У цьому списку також перебуває Польща, Естонія, Литва та Чехія. Однак для росіян, як і раніше, залишаються доступними варіанти отримання віз через інші держави Шенгенської зони.