Росія отримала від КНДР шість мільйонів снарядів - розвідка

Росія отримує значні обсяги боєприпасів з Північної Кореї для подальшої підтримки агресивної війни РФ проти України. Це випливає із заяви голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олега Іващенка, яку він зробив в інтерв'ю агенції "Укрінформ", оприлюднене в понеділок, 26 травня.

Так, говорячи про виробництво боєприпасів у РФ, Іващенко зазначив, що протягом року російські заводи випускають сукупно "близько 3 мільйонів снарядів 122-го, 152-го калібру". "Іще 2,5-3 мільйони (щороку. - Ред.) беруть у КНДР. З початку війни взяли у них уже шість мільйонів снарядів. Також від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170-мм М-1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М-1991 калібром 240 мм - це 120 одиниць одного типу і 120 одиниць іншого типу", - пояснив Іващенко.

У розмові з журналістами очільник української зовнішньої розвідслужби розповів про наявність проблем у російському військово-промисловому комплексі (ВПК) з виробництвом сучасних зразків озброєнь і боєприпасів. "Вони намагаються вийти на максимум (обсягів виробництва зброї. - Ред.), але їм важко. Потрібні інвестиції, верстати, компоненти, а з цим проблеми. Складно з електронікою і спецхімією", - пояснив Іващенко. Тож, за його даними, нині "80 відсотків військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками". "Вона знята зі зберігання, відремонтована і відправлена на фронт. Лише 20 відсотків російської техніки - новітні системи", - додав голова СЗР.

Що отримує КНДР від РФ за свою військову допомогу

У відповідь Пхеньян отримує від Москви "ракетні й космічні технології", пояснив Іващенко. "Ми не виключаємо, що це можуть бути і технології, які стосуються ядерної зброї або її вдосконалення. Ми знаємо, що Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування. З КНДР постачається і робоча сила для сільського господарства, будівництва будинків і доріг. Пхеньян минулого року надіслав до Росії 13,8 тисячі своїх робітників", - пояснив очільник зовнішньої розвідки.

Крім того, Іващенко зазначив, що попри участь військових з КНДР у боях на території Курської області, "на окупованих територіях України ми їх не фіксували, але артилерія їхня уже з'являлася на Херсонському та інших напрямках".

Що відомо українській розвідці про співпрацю російського й китайського ВПК

На додачу Іващенко розповів, що його відомство має інформацію, що "Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення". "Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах. У 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п'ять фактів авіаційної співпраці з КНР - це обладнання, запчастини, документація. Шість випадків - великі поставки спецхімії", - додав керівник зовнішньої розвідки.

Так само, за його даними, на початок 2025 року "80 відсотків критичної електроніки для російських дронів - китайського походження". "При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки", - зауважив голова СЗР.