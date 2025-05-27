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АНАЛІТИКА

Туреччина домовляється зі США про тарифи та зростання товарообігу до $100 мільярдів

 

Переговори між Туреччиною та Сполученими Штатами Америки з питань двосторонньої торгівлі відбулися у Вашингтоні 22 травня. Йшлося про тарифну політики на тлі відновлення економічного діалогу та досягнення $100 млрд товарообігу.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в заяві міністерства торгівлі Туреччини.

"Під час візиту обговорювалися додаткові кроки, яких можна вжити для продовження темпів зростання торгівлі зі США за останні 10 років, досягнення торговельного показника на рівні 100 млрд дол. США, забезпечення безперебійного доступу фірм з обох країн до ринків та заохочення інвестицій", - повідомили в міністерстві.

Також зазначається, що сторони розглянули пропозиції щодо сприяння торгівлі та покращення бізнес-середовища, зокрема врегулювання питання тарифів.

"Було взаємно підтверджено, що між двома країнами існує великий потенціал для співпраці в таких сферах, як новітні технології, штучний інтелект, інновації, виробництво та кібербезпека", - йдеться в заяві.

Також було відзначено успішну співпрацю двох країн у секторах енергетики та оборони.

 

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