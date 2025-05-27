Російський мільярдер Абрамович перенесе свій бізнес до Росії слідом за Фрідманом, – росЗМІ

Російський мільярдер Роман Абрамович через запроваджені щодо нього санкції планує перевести центр управління своїм найбільшим активом до Росії.

Йдеться про металургійний холдинг "Євраз", пише The Moscow Times.

Зокрема, російська компанія групи АТ "Євраз КГЗК" подала позов до Арбітражного суду Москви про стягнення боргу на суму 200 млрд рублів із зареєстрованих у Люксембурзі та Великій Британії структур металургійного холдингу - Evraz Group S.A. і Evraz plc. Зокрема, російська компанія просить суд стягнути активи іноземних компаній "Євразу". Справу розглядають у закритому режимі.

Пакетом акцій в "Євраз КГЗК" володіє "Євраз НТМК", яка на сайті "Євраза" вказана дочірньою компанією Evraz plc. Станом на кінець 2021 року 28,64% Evraz plc контролював Роман Абрамович. У 2022 році Абрамович та Evraz plc потрапили під санкції Великої Британії, а лістинг компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) було припинено.

Сталеплавильні потужності "Євразу" становлять 12,1 млн тонн, потужності з видобутку залізної руди - 69 млн тонн, ванадію - 8 млн тонн з планами збільшення на 12 млн тонн цього року. Виторг за 2024 рік знизився на 7% - до $7,19 млрд.

Російські юристи вважають, що таким чином Абрамович хоче змінити структуру володіння активами "Євразу" в Росії.

Представник "Євразу" зауважив, що компанії групи в іноземних юрисдикціях дотримуються санкцій, а для російських компаній це тягне за собою негативні наслідки: неотримання доходу за валютними угодами і штрафи.

Своєю чергою консультант Максим Худалов вважає, що процедура стягнення боргу може бути підготовкою до редоміціляції чи переведення активів до Росії. На це вказує і те, що в січні уряд РФ включив "Євраз НТМК" до переліку економічно значущих організацій, що дозволяє через суд призупинити корпоративні права іноземних холдингових компаній.

Керуючий партнер російської групи Novator Legal Group В'ячеслав Косаков зазначає, що такий механізм є інструментом державного втручання, а самостійний позов дозволяє контролювати процес, прискорити його та зберегти конфіденційність.

Керівник практики спецпроектів юрфірми Vegas Lex Олександр Казарін вважає, що основне завдання позову - структурувати володіння активами "Євразу" в Росії.

Раніше таку процедуру проходили інші російські олігархи, які потрапили під санкції.

Зокрема, через суд було припинено корпоративні права кіпрської ABH Financial, яка контролювала "Альфа-банк" російських мільярдерів Петра Авєна, Михайла Фрідмана та Андрія Косогова. Останній у березні 2023 року викупив акції у Авєна та Фрідмана, а володіти банком стало російське акціонерне товариство "АБ Холдинг".

Схожу процедуру провели щодо ще одного активу "Альфа-груп" - рітейлера X5 Group і "Русагро", що належить ще одному російському мільярдеру Вадиму Мошковичу. Обидві компанії також перереєстрували з Кіпру, проте Мошковичу спроба залишити Кіпр не допомогла покращити відносини з владою РФ - у березні його заарештували за звинуваченням у шахрайстві в особливо великому розмірі та хабарі.