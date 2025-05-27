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Ізраїль відхилив угоду щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі - ЗМІ
23:09 26.05.2025 |
В Ізраїлі заперечили повідомлення ліванських медіа про те, що Єрусалим погодився на нову пропозицію щодо звільнення заручників і припинення вогню у секторі Гази, заявивши, що угода була відхилена.
Як передає Укрінформ, про це у понеділок сказав високопоставлений ізраїльський чиновник, повідомляє Times of Israel.
«Пропозиція, отримана Ізраїлем, не може бути прийнята жодним відповідальним урядом. ХАМАС ставить нездійсненні умови, які означають повний провал у досягненні цілей війни і нездатність звільнити заручників», - сказав чиновник.
Головна організація, що представляє родини заручників, також відкинула угоду, заявивши, що вона не передбачає повернення усіх полонених і остаточного припинення війни.
Ізраїльський чиновник назвав висунуту пропозицію такою, що «не свідчить про реальне бажання подолати розбіжності між сторонами», додавши, що вона «дуже далека» від тієї, яку спочатку запропонував спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.
«З боку ХАМАСу не має справжньої готовності рухатися вперед до угоди. Ізраїль залишається відданим рамкам Віткоффа»,- сказав він.
Як пише Reuters із посиланням на слова палестинського чиновника, угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію Віткоффа щодо припинення вогню у Газі.
Співрозмовник агентства зазначив, що пропозиція була отримана бойовиками ХАМАСу через посередників.
«Пропозиція включає звільнення 10 живих ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС у двох групах, в обмін на 70-денне припинення вогню і часткове виведення військ із сектора Гази», - сказав він.
Угода також включає звільнення Ізраїлем низки палестинських ув'язнених, у тому числі сотень осіб, що відбувають тривалі терміни ув'язнення.
Тим часом Віткофф відкинув думку про те, що ХАМАС прийняв його пропозицію про звільнення заручників і припинення вогню в анклаві. Він заявив, що побачене ним було «абсолютно неприйнятним», а пропозиція, яку обговорювали, відрізнялася від його власної.
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