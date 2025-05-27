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Мерц пригрозив Словаччині у разі подальшого відступу від політики ЄС
23:04 26.05.2025 |
Німеччина розгляне можливість призупинення фінансування Словаччини з боку Європейського Союзу, якщо країна продовжить відхилятися від спільного курсу ЄС.
Про це в понеділок заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Мерц нагадав, що проти держав ЄС можуть ініціювати процедури порушення в разі, якщо вони не дотримуються верховенства права.
"Завжди є можливість забрати в них європейські кошти... Якщо це буде необхідно, ми будемо діяти", - додав німецький канцлер, маючи на увазі ситуацію у Словаччині та Угорщині.
Словаччина все більше викликає занепокоєння в ЄС через політичне зближення з угорським урядом Віктора Орбана.
Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо також не раз виступав з антиукраїнськими заявами і зазнав критики через візит до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним.
"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо йти цим шляхом. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. І, безумовно, можуть пролунати чіткіші слова і, можливо, виникнуть більш жорсткі конфлікти", - наголосив Мерц.
Нещодавно соратники Фіцо, коаліційна Словацька національна партія (SNS), заявили, що Словаччина має право вимагати фінансової компенсації від України.
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