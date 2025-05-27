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Мерц попередив Трампа про заходи ЄС проти техкомпаній у разі загострення торговельної війни
23:01 26.05.2025 |
Європейський Союз може вжити заходів у відповідь проти американських технологічних компаній у разі ескалації торгового конфлікту з адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це у понеділок заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
На думку Мерца, Європейський Союз повинен захищати свої інтереси. Канцлер вказав на позитивне сальдо Сполучених Штатів у торгівлі послугами з ЄС.
«Наразі ми рішуче захищаємо американські технологічні компанії - у тому числі і в питаннях оподаткування. Це можна змінити, але я не хочу ескалації цього конфлікту. Я хочу вирішити його разом», - сказав Мерц на конференції WDR Europaforum у Берліні.
У матеріалі йдеться, що торговельні переговори між Євросоюзом і США перебувають у делікатній точці. Минулого тижня Трамп пригрозив запровадити 50-відсоткові тарифи на імпорт з ЄС із 1 червня, однак після телефонної розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю він переніс цей термін на 9 липня.
Мерц заявив, що повністю підтримує підхід фон дер Ляєн, підтвердивши свою позицію щодо того, що Німеччина не укладатиме додаткових угод, а дозволить ЄС вирішувати торговельні питання. Він запевнив, що блок діятиме у разі необхідності.
«Ми не повинні реагувати необачно і гарячково. На нашу думку, тарифи зашкодять нам. Але якщо ми не можемо зробити нічого іншого, нам доведеться використати цей інструмент», - сказав Мерц.
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