Уперше з 1952 року: Саудівська Аравія скасовує 73-річну заборону на алкоголь

Саудівська Аравія дозволить обмежений продаж і споживання алкоголю з 2026 року. Це перша така зміна за 73 роки - з часу повної заборони у 1952-му, інформує The Economic Times.

Продаж дозволять приблизно в 600 точках у країні. Це передусім розкішні готелі, курорти та спеціально створені туристичні райони - зокрема, мегапроєкти Neom, острів Сіндалах та Red Sea Project.

У дозволених локаціях продаватимуть пиво, вино та сидр. Міцний алкоголь (горілка, віскі, лікери) залишатиметься під забороною. Алкоголь у магазинах, житлових будинках чи на вулицях не продаватимуть. Домашнє виробництво також лишається забороненим.

Алкоголь зможуть продавати лише ліцензовані заклади з підготовленим персоналом. Продаж здійснюватиметься за чіткими правилами, щоб уникнути зловживань і зберегти громадський лад. Усе - відповідно до місцевих звичаїв і норм.

Зміни є частиною стратегії Vision 2030 - національного плану економічного зростання Саудівської Аравії. Влада прагне розвивати туризм, індустрію розваг і готельний бізнес. Очікується, що лібералізація правил щодо алкоголю створить нові робочі місця та залучить іноземні інвестиції.

Міжнародні готельні мережі вже адаптують свої плани до нових умов і готуються до збільшення потоку туристів. Алкогольна політика, як сподіваються, допоможе країні стати глобальним хабом для міжнародних подій. Контроль за виконанням нових правил буде суворим.