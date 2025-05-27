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АНАЛІТИКА

Сонячні панелі можуть забезпечити до 85% потреб Японії у електроенергії, — дослідження

 

Дослідники з Університету Тохоку у Японії за результатами дослідження встановили, що сонячні панелі на дахах та електроавтівках могли б забезпечувати до 85% потреб країни в електроенергії.

За результатами дослідження японські науковці підтвердили, що масове встановлення сонячних панелей на дахах будинків та електроавтомобілях задовільнятиме 85% потреб країни в електроенергії і скоротить викиди CO2 на 87%. У дослідженні підкреслюється, що обмежена кількість землі під встановлення сонячних панелей у Японії може бути компенсована площею дахів будинків у понад 8 тис. км квадратних та стрімко зростаючим ринком електрокарів.

Поєднання фотоелектричних систем на дахах будинків та використання акумуляторних батарей електрокарів являє собою практичне та економічно ефективне рішення, що сприяє переходу на відновлювані джерела енергії та досягненню енергетичної самодостатності. Дослідники провели комплексний техніко-економічний аналіз для 1 тис. 741 муніципалітету. Вони побудували свої результати, відштовхуючись від того, що принаймні 70% дахів будинків у Японії будуть оснащені фотоелектричними панелями з ККД 20%, а електрокари з батареями ємністю 40 кВт/год будуть працювати у якості домашніх накопичувачів, використовуючи близько половини ємності для підтримки електромережі.

Отримані результати продемонстрували, що сонячні фотоелектричні панелі на дахах здатні генерувати до 1 тис. 17 ТВт/год на рік, що перевищує загальний обсяг виробленої електроенергії у країні за 2022 рік. У середньому система, що складається лише з фотоелектричних систем, може забезпечити 45% міських потреб у електроенергії, тоді як система, що складається лише з фотоелектричних систем та електромобілів, збільшує цей показник до 85%.

Окрім цього результати дослідження демонструють, що подібна система може скоротити витрати на електроенергію на 33% вже до 2030 року. Дослідження може стати цікавим не тільки для Японії, а й для інших країн, що мають обмежені території під розміщення сонячних панелей.

У сільській місцевості, як демонструє дослідження, деякі муніципалітети могли б генерувати у кілька разів більше електрики за власні потреби тільки за рахунок панелей, встановлених на дахах.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Японія
 

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