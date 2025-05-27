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Макрон: Трамп усвідомив, що Путін його обманув
17:14 26.05.2025 |
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що війна в Україні "дестабілізує Азію", а не лише Європу; він також впевнений: американський президент Дональд Трамп "усвідомив", що очільник Кремля Владімір Путін його обманув.
Макрона цитує BFMTV, передає "Європейська правда".
Під час туру Південно-Східною Азією Макрон закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах" у глобальному контексті "серйозних дисбалансів". Він звернувся до таких країн, як В'єтнам і Індонезія, які традиційно купували озброєння в Москви, але нині шукають альтернативних постачальників.
Макрон акцентував, що Росія, "ведучи війну в Україні за підтримки північнокорейських солдатів дестабілізує Азію", а не лише Європу.
Також, на його думку, Трамп "усвідомив", що Путін його "обманув".
"Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру - він брехав", - акцентував французький лідер та закликав до "якомога тривалішого припинення вогню".
Він наголосив: "Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним".
"Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог", - додав Макрон.
Нагадаємо, Трамп 25 травня, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.
Трамп він не втратив нагоди покритикувати і президента Зеленського. За його словами, Зеленський не робить Україні жодних послуг "кажучи те, що він каже".
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