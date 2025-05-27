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АНАЛІТИКА

Кожна четверта будівельна компанія в Росії опинилася на межі банкрутства

 

Російську будівельну галузь може накрити хвиля банкрутств через кризу внаслідок скасування масової іпотеки, високу ключову ставку Центробанку РФ і падіння попиту.

Про це заявив гендиректор Рейтингового агентства будівельного комплексу Росії Фьодор Виломов, передає The Moscow Times.

"За нашими оцінками, близько 20-25% забудовників мають високі фінансові ризики, які цілком можуть реалізуватися якщо не цього, то наступного року. Це переважно малі регіональні забудовники, великих серед них немає", - сказав Виломов.

За його словами, кредитори деяких компаній уже готуються порушувати справи про банкрутство.

У середині квітня президент РФ Владімір Путін попередив про загрозу закриття будівельних компаній.

"У забудовників зростають борги, що загрожує стійкості бізнесу, аж до виходу з ринку, і може призвести до скорочення зайнятості в галузі, негативно позначитися на всій економіці", - заявляв Путін.

За даними російських забудовників, у першому кварталі 2025 року було запущено на 24% менше нових проєктів, ніж роком раніше.

Найсильніше по будівництву вдарило скасування масової пільгової іпотеки та підвищення ключової ставки Центробанку РФ до 21%. На цьому тлі банки підняли вартість іпотечних кредитів до рівнів, яких не бачила російська економіка з початку 2000 років - близько 30%. У результаті видачі іпотеки минулого року в Росії впали майже на 40%, а в січні-квітні 2025 року - скоротилися на 45% рік до року.

За відсутності кредитів посипалися і продажі забудовників: у січні-квітні в Росії було продано 7,1 млн кв. м житла в новобудовах, що на 10% менше за аналогічний період минулого року. При цьому у квітні показник упав на 24%.

Ситуація, що складається ускладнюється тим, що забудовники накопичили боргів на 4,6 трлн руб., більшість із яких - це кредити з плаваючою ставкою (вона змінюється в залежності від ключової ставки ЦБ Росії).

У квітні повідомлялося, що два найбільші банки Росії - "Сбєрбанк" і ВТБ - у першому кварталі 2025 року зафіксували сплеск неплатежів за іпотечними та незабезпеченими кредитами.

Також повідомлялося, що в Росії зафіксовано різке зростання середнього терміну іпотечних кредитів. Лише в лютому він збільшився на п'ять місяців як на первинному, так і на вторинному ринку, і досяг майже 26 років (309,8 місяця), що стало рекордом.

У лютому стало відомо, що в передбанкрутному стані наразі перебуває майже третина логістичних компаній в Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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