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АНАЛІТИКА

Російський малий та середній бізнес зафіксував максимальне за три роки падіння продажів

 

Малий та середній бізнес Росії все гостріше відчуває охолодження економіки. Індекс його ділової активності RSBI в квітні цього року опустився до 52,4 пункту (більше 50 - зростання, менше - спад). Останній раз менше (51,7) було в лютому, а до цього - в січні 2023 року, коли російська влада тільки починала заливати економіку грошима для виконання військових замовлень.

Про це пише The Moscow Times.

Головне, що тягне індекс вниз, - продажі. Ця компонента перебуває у зоні спаду з липня, коли Центробанк Росії відновив підвищення ключової ставки.

Як зазначаються російські аналітики, висока ключова ставка все сильніше обмежує споживання, а особливо погано справи з поточними продажами. Майже половина опитаних, 48%, заявили про скорочення виручки - найгірший результат із травня 2022 року.

Компонента продажів різко знизилася, показуючи загострення проблем зі збутом у підприємців, ще сильніше погіршилася фактична ситуація зі збутом. У січні про скорочення виручки говорили 38% малих та середніх підприємств.

Більше за інших страждає середній бізнес, у якому фактична виручка впала більш ніж у половини компаній (54%), а також виробничий сектор - 49%. У торгівлі та сфері послуг падіння доходів відзначили 47% компаній.

Надії на краще у російських підприємців поки зберігаються, але швидко тануть. Зросту виручки чекають 33% опитаних, а зниження - 22%, місяць тому співвідношення оптимістів та песимістів було 40% на 16%. Сильніше за інших оптимізм розгубили підприємці мікросегменту - серед них лише 19% чекають збільшення продажів (-15 процентних пунктів на місяць).

Схожа ситуація спостерігається в російському бізнесі загалом, не лише в малому та середньому, випливає з опитування понад 12 тис. підприємств, яке регулярно проводить Центробанк РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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