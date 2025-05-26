Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський ЦБ підвищив мінімальний поріг для розрахунків у юанях у транскордонній торгівлі до 40% - ЗМІ
16:27 26.05.2025 |
Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) підвищив мінімальний поріг розрахунків у юанях у транскордонній торгівлі до 40% з 25%, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Рішення ухвалено в рамках коригування так званої макропруденційної оцінки.
Поріг не є обов'язковим, але банки, які його не дотримуються, часто отримують нижчий рейтинг за підсумками регуляторної оцінки, що позначається на перспективах розширення бізнесу, зазначає агентство.
У 2024 році обсяг зовнішньої торгівлі Китаю (імпорт і експорт) становив 43,8 трлн юанів ($6,1 трлн).
Глава НБК Пань Гуншен у січні цього року говорив, що частка юаневих платежів у транскордонній торгівлі товарами досягла 30%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель «карає» Україну і про що домовляється Київ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Російський малий та середній бізнес зафіксував максимальне за три роки падіння продажів
|Мерц: чотири країни зняли обмеження на удари вглиб Росії для України
|Китайський ЦБ підвищив мінімальний поріг для розрахунків у юанях у транскордонній торгівлі до 40% - ЗМІ
|Туск анонсував створення у Польщі «найбільшого у Європі» логістичного хабу
|WSJ: У США зріс попит на купівлю зошитів — вчителі намагаються змусити студентів не списувати із ChatGPT
|Прибуток від сонячної енергетики в Європі впав до рекордно низького рівня
|Єврокомісія підтримує подальше обмеження ціни на роснафту
Бізнес
|Австралійський регулятор видав попередження компанії Starlink
|Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто
|Porsche припиняє виробництво бензинових Boxster і Cayman
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі