Китайський ЦБ підвищив мінімальний поріг для розрахунків у юанях у транскордонній торгівлі до 40% - ЗМІ

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) підвищив мінімальний поріг розрахунків у юанях у транскордонній торгівлі до 40% з 25%, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Рішення ухвалено в рамках коригування так званої макропруденційної оцінки.

Поріг не є обов'язковим, але банки, які його не дотримуються, часто отримують нижчий рейтинг за підсумками регуляторної оцінки, що позначається на перспективах розширення бізнесу, зазначає агентство.

У 2024 році обсяг зовнішньої торгівлі Китаю (імпорт і експорт) становив 43,8 трлн юанів ($6,1 трлн).

Глава НБК Пань Гуншен у січні цього року говорив, що частка юаневих платежів у транскордонній торгівлі товарами досягла 30%.