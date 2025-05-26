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Туск анонсував створення у Польщі «найбільшого у Європі» логістичного хабу
15:58 26.05.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував створення у польській Сілезії великого логістичного хабу, що має стати найбільшим у Європі та має відіграти важливу роль під час повоєнної відбудови України.
Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".
Туск оголосив, що будівництво термінала заплановане у місті Славкув у польській Сілезії, поблизу Катовіце.
Модернізація наявної інфраструктури має подвоїти його логістичні спроможності і зробити найбільшим у Європі.
"Скажу без жодних перебільшень - тут, у Славкуві у Сілезії, у нас буде найбільший логістичний хаб такого типу у Європі", - оголосив прем'єр, зазначивши, що це "золота угода" для Польщі.
Євротермінал Славкув розташований на стику залізничних колій стандартної європейської ширини і найбільш західної залізничної гілки з широкою колією 1520 мм, що використовується зокрема в Україні - що дає можливість перевалки вантажів, які прямують зі сходу на захід і навпаки. Після розширення наявної інфраструктури, потужність має зрости з 285 стандартних контейнерів на рік до понад 500.
Туск зазначив, що Польща прагне допомогти Україні у відбудові та у цьому процесі розраховує також на прибуток для себе, і термінал - один з проєктів, що це забезпечить. Також хаб у майбутньому зможе забезпечувати перевалку вантажів, що прибуватимуть залізницею з Азії.
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