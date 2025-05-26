WSJ: У США зріс попит на купівлю зошитів — вчителі намагаються змусити студентів не списувати із ChatGPT

У США останнім часом зросли продажі традиційних паперових зошитів для екзаменів. Американські вчителі прагнуть змусити дітей думати над виконанням завдань самостійно й записувати відповіді до зошитів без допомоги ChatGPT.

Про це пише Wall Street Journal.

Так, цього навчального року продажі зошитів (або ж, як їх ще називають, «блакитних книг») у Техаському університеті зросли більш ніж на 30%, а в університеті Флориди - майже на 50%.

Таке саме зростання помітили в Каліфорнійському університеті - там за останні два навчальні роки продажі зошитів у студентському магазині зросли на 80%.

Як пише WSJ, найбільшим виробником таких зошитів у США є компанія Roaring Spring Paper Products. Останніми роками вона переживала спад продажів, зокрема через пандемію коронавірусу. Однак зараз там зазначають, що попит на купівлю екзаменаційних зошитів зростає.

Причиною цього є те, що викладачі в університетах намагаються в такий спосіб розв'язати проблему списування студентів із чат-ботів зі штучним інтелектом на кшталт ChatGPT, Gemini чи Claude.

І хоч такі заходи справді допомагають у боротьбі зі списуванням, чимало викладачів мають неоднозначне сталення до ідеї повернення до іспитів на папері, оскільки вважають, що штучний інтелект має допомогти студентам стати більш ефективними у роботі.