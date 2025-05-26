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WSJ: У США зріс попит на купівлю зошитів — вчителі намагаються змусити студентів не списувати із ChatGPT
15:52 26.05.2025 |
У США останнім часом зросли продажі традиційних паперових зошитів для екзаменів. Американські вчителі прагнуть змусити дітей думати над виконанням завдань самостійно й записувати відповіді до зошитів без допомоги ChatGPT.
Про це пише Wall Street Journal.
Так, цього навчального року продажі зошитів (або ж, як їх ще називають, «блакитних книг») у Техаському університеті зросли більш ніж на 30%, а в університеті Флориди - майже на 50%.
Таке саме зростання помітили в Каліфорнійському університеті - там за останні два навчальні роки продажі зошитів у студентському магазині зросли на 80%.
Як пише WSJ, найбільшим виробником таких зошитів у США є компанія Roaring Spring Paper Products. Останніми роками вона переживала спад продажів, зокрема через пандемію коронавірусу. Однак зараз там зазначають, що попит на купівлю екзаменаційних зошитів зростає.
Причиною цього є те, що викладачі в університетах намагаються в такий спосіб розв'язати проблему списування студентів із чат-ботів зі штучним інтелектом на кшталт ChatGPT, Gemini чи Claude.
І хоч такі заходи справді допомагають у боротьбі зі списуванням, чимало викладачів мають неоднозначне сталення до ідеї повернення до іспитів на папері, оскільки вважають, що штучний інтелект має допомогти студентам стати більш ефективними у роботі.
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