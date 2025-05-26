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АНАЛІТИКА

Єврокомісія підтримує подальше обмеження ціни на роснафту

 

Європейська комісія в рамках подальшого санкційного тиску на РФ через її війну проти України підтримує подальше обмеження ціни на російську нафту, яка буде нижчою за існуючі $60 за барель, повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

"Ми виступаємо за обмеження ціни, нижче за поточне. Поточне обмеження становить 60 доларів за барель, тому воно має бути нижчим. Тільки після того, як ми матимемо пропозицію на столі, ми зможемо точно побачити, яким буде це нове нижче обмеження ціни", - пояснила Піньйо позицію Єврокомісії у понеділок в Брюсселі на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи підтримує Європейський союз обмеження ціни на російську нафту в $50 за барель.

Відповідаючи на запитання, чи може вона підтвердили інформацію, згідно з якою саме Європейська комісія виступила з пропозицію знизити ціну до $50 за барель, Піньйо зазначила, що це питання було предметом обговорення в ході зустрічі міністрів фінансів країн "великої сімки" (G7). "Наскільки я розумію, це питання було піднято не лише самим ЄС, а й іншими партнерами G7, що є добрим знаком. Це означає, що інші також розглядають цю можливість", - повідомила вона.

Разом з тим, речник не змогла надати інформацію, чи підтримують цю пропозицію Сполучені Штати Америки. "У мене немає деталей про те, які саме члени G7 підтримали зниження верхньої межі ціни. Я знаю, що були й інші члени G7, які підтримали це. І я не сказала точно, якою є верхня (запропонована) межа ціни, але в будь-якому випадку, очевидно, вона має бути нижчою за 60 доларів за барель, яку ми маємо сьогодні", - пояснила Піньйо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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