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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Сербія продовжила контракт на російський газ до кінця вересня. Планували на 10 років
14:41 26.05.2025 |
Сербія та Росія підписали новий анекс до чинного газового контракту - з 1 червня до 30 вересня країна отримуватиме 6,1 млн кубометрів газу щодня за ціною 290 євро за 1000 м³. Про це повідомив генеральний директор державної компанії Srbijagas Душан Баятович, передає сербське видання NIN.rs.
Умови постачання залишилися такими ж, як і в основному контракті - ціна визначена за нафтовою формулою.
"На практиці це означає, що ми зможемо заповнити сховища в Угорщині та "Банатському Дворі" (підземне сховище у Сербії. - Ред.) і добре підготуємося до зими", - зазначив Баятович.
Він також уточнив, що газ для домогосподарств не подорожчає, а для підприємств стане дешевшим, якщо не буде серйозних коливань на ринку.
Наступна мета сербів - погодити стабільні постачання на рівні 8 млн м³ щодня, з додатковими 4 млн м³ у морозні дні.
Баятович також зазначив, що через інтерес багатьох країн до Турецького потоку, який лишився єдиним стабільним маршрутом постачання газу до Європи, Сербія намагається гарантувати собі довгострокові обсяги.
На відміну від багатьох країн Європи, Сербія, яка є країною-кандидатом у ЄС із 2012 року, не ухвалювала рішення про обмеження імпорту російських енергоресурсів. Сербія отримує російський газ трубопроводом "Турецький потік" через Туреччину та Болгарію. Очікується, що країна споживатиме близько 2,7 млрд кубометрів газу цього року, імпортуючи понад 90% загального обсягу. З 2023 року Сербія імпортує газ з Азербайджану через Болгарію, але, як і раніше, багато в чому залежить від російських постачань.
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