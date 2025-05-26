Частка російської нафти в імпорті Індії зросла у квітні до 38%

Частка російської нафти у загальному обсязі індійського імпорту піднялася у квітні до 38% із березневих 32%, свідчать дані про танкерні перевезення, отримані від джерел у галузях морських вантажоперевезень і торгівлі.

Індія збільшила закупівлю нафти приблизно на 1,9% у квітні - до 5,4 млн барелів на добу (б/д), при цьому частка країн Близького Сходу скоротилася до 37% із 46% у березні, свідчать дані.

Нещодавно Індія надала дозвіл трьом російським страховим компаніям, включаючи підрозділ «сбєрбанку», на забезпечення морського страхування суден, що прибувають в індійські порти.

Через санкційний тиск з боку США та ЄС, який ускладнює використання західного флоту й страхування для російських нафтових вантажів, москва переорієнтувалась на східні ринки. Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) купують нафту на умовах постачання, коли російські продавці самі забезпечують судна і страхування.