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ЗМІ: саміт НАТО буде скорочено – бояться скандалу з Трампом
13:58 26.05.2025 |
Саміт лідерів країн-членів НАТО, який запланований на червень в Гаазі, пройде у рідкісно скороченому форматі.
Про це стало відомо Radio Free Europe/Radio Liberty, пише "Європейська правда".
Як йдеться у публікації, саміт у Гаазі стане, можливо, найделікатнішим за останні роки - і першим справжнім випробуванням для Марка Рютте на посаді генерального секретаря.
За словами представників НАТО, Рютте знадобляться всі його дипломатичні навички, щоб забезпечити успіх саміту. А під успіхом вони мають на увазі задоволення президента США Дональда Трампа.
"Їхній кошмарний сценарій - бурхливий саміт НАТО 2018 року в Брюсселі під час першого терміну Трампа, коли відео напруженої суперечки з тодішнім генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом визначило тон усього засідання. Пізніше того ж дня Трамп пригрозив повністю вивести США з військової організації", - нагадує автор матеріалу Рікард Джозвяк.
Щоб не створювати занадто багато приводів для конфліктів між членами Альянсу, саміт скоротили з трьох днів до двох. Програма ще не затверджена, але, ймовірно, першого дня відбудеться офіційна вечеря, а другого - дві робочі сесії: одна присвячена видаткам на оборону, а інша - питанням розвитку оборонної промисловості.
Оскільки кілька європейських союзників зацікавлені в закупівлі японської та південнокорейської оборонної продукції, ймовірно, що на останній сесії будуть присутні чотири "індо-тихоокеанські партнери" НАТО - Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.
Президент України Володимир Зеленський був почесним гостем на попередніх самітах НАТО. Поки що немає підтвердження його запрошення, але більшість представників НАТО вважають, що він все-таки приїде.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна нещодавно зазначив, що відмова Зеленського у візиті буде "серйозною стратегічною помилкою", оскільки це буде єдиною темою, про яку писатимуть ЗМІ після зустрічі.
Якщо український лідер приїде, то, ймовірно, для нього не буде організоване окреме засідання Ради Україна-НАТО, як це було під час двох попередніх самітів.
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