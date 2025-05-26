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Саудівська Аравія і Кувейт відкрили нове нафтове родовище в нейтральній зоні
12:50 26.05.2025 |
Wafra Joint Operations відкрила нове родовище нафти в нейтральній зоні між Саудівською Аравією і Кувейтом, повідомляє саудівське інформаційне агентство SPA з посиланням на уряди країн.
Відкриття локалізовано на площі Північна Вафра Вара-Бурган (North Wafra Wara-Burgan), розташованій за 5 км на північ від родовища Вафра (Wafra).
"Це перше відкриття з моменту відновлення виробничих операцій у нейтральній зоні та прилеглій до неї морській зоні в середині 2020 року. Відкриття вважається вельми значущим з огляду на його позитивний вплив на статус обох країн як надійних світових постачальників енергії та на їхні можливості в секторі розвідки та видобутку", - підкреслює агентство.
Нейтральна зона, площа якої становить понад 5,7 тис. квадратних кілометрів, була створена в рамках угоди між Кувейтом і Саудівською Аравією в 1922 році. У 1970 році країни домовилися розділити цю зону, приєднавши по її половині до своїх територій за умови спільного використання нафтових ресурсів Wafra і Khafji.
Конфлікти між Саудівською Аравією і Кувейтом у 2014-2015 рр. призвели до повного припинення виробництва нафти на цій території, де може вироблятися приблизно 0,5% світового видобутку нафти.
Крім родовища Wafra (максимальна продуктивність 220 тис. барелів на добу), у нейтральній зоні в спільній експлуатації перебуває родовище Khafji потужністю 280-300 тис. б/д. Видобуток нафти на спільних родовищах було відновлено в липні 2020 року.
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