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АНАЛІТИКА

Канцлер Австрії проштовхує реформу системи надання притулку в ЄС

 

Канцлер Австрії Крістіан Штокер закликає до перегляду правил надання притулку в ЄС, оскільки його уряд стикається зі зростанням тиску з боку ультраправої Партії свободи (FPÖ), яка виграла парламентські вибори минулого року.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає "Європейська правда".

Штокер, лідер правоцентристської Народної партії (ÖVP), заявив, що закони ЄС про надання притулку "більше не відповідають" своїй початковій меті.

Австрія є однією зі "зростаючої групи країн, які насправді займаються цим питанням (реформою системи надання притулку в ЄС) дуже глибоко, і ми всі згодні з тим, що закони, які ми маємо зараз, більше не відповідають своїм початковим намірам", сказав Штокер.

На минулорічних виборах FPÖ отримала найбільше голосів, але залишається виключеною з уряду.

Правозахисні групи попереджають, що австрійський уряд перебільшує міграційні проблеми, щоб виправдати репресії, в тому числі обмеження на возз'єднання сімей. Міжнародна організація з міграції (МОМ), УВКБ ООН та ЮНІСЕФ нещодавно спільно висловили занепокоєння у зв'язку з призупиненням Віднем процесу возз'єднання сімей шукачів притулку, наголосивши на потенційних порушеннях прав дітей.

Штокер, який спочатку засуджував лідера FPÖ Герберта Кікля як загрозу демократії та національній безпеці, тепер стверджує, що основні партії повинні мати справу з ультраправими на своїх власних умовах. Штокера також критикують за спробу сформувати уряд з ультраправими після того, як спочатку не вдалося домовитися з іншими центристськими партіями.
Ключові теги: Австрія, ЄС
 

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