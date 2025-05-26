Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
У Росії впав попит на товари першої потреби: ціни суттєво зросли
10:55 26.05.2025 |
У Російській Федерації фіксують значне падіння споживчого попиту на внутрішньому на зовнішніх ринках.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що у січні - травні 2025 року попит на російську продукцію впав як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Серед причин - жорстка монетарна політика, інфляція (10,34% у березні, 10,23% у квітні) і зростання заощаджувальної поведінки населення через економічну кризу в країні.
За даними СЗРУ, у першому кварталі споживча активність знизилася до 3,2% р/р (проти 5,2% у IV кварталі 2024 року), особливо в секторі непродовольчих товарів.
Ціни на продовольчі товари зросли на 12,4% порівняно з попереднім роком. Цей показник на 50% вищий, ніж у березні 2024 року, коли інфляція становила 8,1%. Це призвело до стагнації попиту на продукти, які раніше мали стабільний попит.
Зовнішній попит скоротився через західні санкції та геополітичну нестабільність: зовнішня торгівля - 158 млрд дол. (-4,2 %), експорт - 94,9 млрд дол. (-6,8 %), імпорт - майже без змін.
Індекс промислового оптимізму впав до -6. Лише 45% підприємств оцінюють продажі як нормальні, а запаси вважаються надлишковими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
ТОП-НОВИНИ
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
|Портнов перед вбивством був в Україні – УП
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Голландія стверджує, що бельгійські турбіни у Північному морі «крадуть вітер» в її станцій
|Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
|Саудівська Аравія і Кувейт відкрили нове нафтове родовище в нейтральній зоні
|Канцлер Австрії проштовхує реформу системи надання притулку в ЄС
|У Росії впав попит на товари першої потреби: ціни суттєво зросли
|Російська залізниця зіткнулася з історичним обвалом перевезень вантажів
|Гендиректор Nvidia назвав політику Трампа щодо реіндустріалізації «далекоглядною»
Бізнес
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій