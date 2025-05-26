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АНАЛІТИКА

У Росії впав попит на товари першої потреби: ціни суттєво зросли

 

У Російській Федерації фіксують значне падіння споживчого попиту на внутрішньому на зовнішніх ринках.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що у січні - травні 2025 року попит на російську продукцію впав як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Серед причин - жорстка монетарна політика, інфляція (10,34% у березні, 10,23% у квітні) і зростання заощаджувальної поведінки населення через економічну кризу в країні.

За даними СЗРУ, у першому кварталі споживча активність знизилася до 3,2% р/р (проти 5,2% у IV кварталі 2024 року), особливо в секторі непродовольчих товарів.

Ціни на продовольчі товари зросли на 12,4% порівняно з попереднім роком. Цей показник на 50% вищий, ніж у березні 2024 року, коли інфляція становила 8,1%. Це призвело до стагнації попиту на продукти, які раніше мали стабільний попит.

Зовнішній попит скоротився через західні санкції та геополітичну нестабільність: зовнішня торгівля - 158 млрд дол. (-4,2 %), експорт - 94,9 млрд дол. (-6,8 %), імпорт - майже без змін.

Індекс промислового оптимізму впав до -6. Лише 45% підприємств оцінюють продажі як нормальні, а запаси вважаються надлишковими.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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