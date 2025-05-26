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У Франції анархісти заявили про свою причетність до масштабних відключень електроенергії
09:43 26.05.2025 |
У неділю дві анонімні групи, які назвали себе анархістами, заявили про свою причетність до масових відключень електроенергії у регіоні Приморські Альпи, які, зокрема, позбавити електрики Каннський кінофестиваль.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France info.
"Ми саботували головну електричну підстанцію, що живить передмістя Канн, і розпиляли лінію 225 кВ, що йде з Ніцци", - написали автори в анонімному тексті, розміщеному в інтернеті на сайті Indymedia.
Вони стверджують, що ця акція була спрямована не тільки на зрив фестивалю в Каннах, але й на позбавлення електроенергії всіх промислових підприємств, оскільки їхня мета - «вимкнути цю смертоносну систему».
Прокуратури міст Граса і Драгіньяна, які ведуть справу, зараз вивчають цю заяву.
Нагадаємо, у суботу масштабні відключення електроенергії зачепили весь регіон Приморські Альпи. Причиною стали серйозні пошкодження інфраструктури. Зокрема, три з чотирьох опор високовольтної лінії електропередач, що живить місто Канни, були підпиляні невідомими. Оператор мереж був змушений відключити лінію, унаслідок чого 160 000 домогосподарств залишились без світла. Була також перервана робота Каннського фестивалю.
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