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Трамп заявив про дуже хороші переговори з Іраном щодо ядерної угоди
09:31 26.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у ядерних переговорах з Іраном і зауважив, що «щось хороше» може бути оголошено «в наступні два дні», не вдаючись до конкретних деталей.
«У нас були дуже, дуже хороші переговори з Іраном», - сказав Трамп журналістам 25 травня після переговорів за посередництва Оману в Римі, які завершилися 23 травня.
«І я не знаю, чи скажу я вам щось хороше чи погане протягом наступних двох днів, але в мене є відчуття, що я можу сказати вам щось хороше», - зазначив він.
Трамп додав, що був «певний реальний прогрес, серйозний прогрес» на нещодавніх переговорах.
«Подивимося, що буде, але я думаю, що ми можемо мати деякі хороші новини на іранському фронті», - додав президент США.
Ці коментарі з'явилися на тлі низки неоднозначних сигналів після п'ятого раунду ядерних переговорів між Сполученими Штатами й Іраном у Римі.
Як Вашингтон, так і Тегеран зайняли жорстку позицію на початку переговорів щодо збагачення урану Іраном, але іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що є потенціал для прогресу після того, як Оман зробив кілька пропозицій.
«Ми щойно завершили один із найпрофесійніших раундів переговорів... Ми твердо заявили про позицію Ірану... Той факт, що ми зараз на розумному шляху, на мою думку, сам по собі є ознакою прогресу», - сказав Аракчі державному телебаченню.
Однак оманський посередник на переговорах заявив, що Вашингтон і Тегеран досягли «певного, але не остаточного» прогресу на переговорах у Римі.
Дві країни обговорювали способи стримування ядерної програми Ірану в обмін на скасування деяких економічних санкцій проти Тегерану.
Головною перешкодою є можливості Ірану зі збагачення урану - те, від чого Тегеран, на думку Сполучених Штатів, має відмовитися в будь-якій угоді, щоб гарантувати, що Іран не перетворить свою ядерну програму на збройну.
Але збереження можливості збагачувати уран стало принциповим питанням для Ірану. Аракчі заявив, що збагачення продовжиться «з угодою чи без неї».
Адміністрація Трампа стверджує, що Іран повинен повністю припинити свою діяльність зі збагачення урану - позиція, яку спеціальний посланець США Стів Віткофф нещодавно назвав важливою, «оскільки збагачення дозволяє створювати зброю».
Трамп неодноразово погрожував Ірану військовими діями, якщо дипломатія не вдасться, хоча й наголосив, що сподівається на досягнення угоди.
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