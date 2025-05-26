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Німецький банк заблокував Шредеру виплати з Росії - Bild
08:51 26.05.2025 |
Банк Sparkasse більше не приймає на рахунок ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) перекази від компанії-оператора трубопроводу "Північній потік-2" Nord Stream 2 - а саме його зарплату як представника і голови наглядової ради цієї зареєстрованої в Швейцарії "дочки" російського "Газпрому". Про це в неділю, 25 травня, з посиланням на обізнані джерела пише таблоїд Bild. Тим часом у банку цю інформацію коментувати відмовилися.
За даними Bild, на рахунок Шредера в Sparkasse Ганноверу щопівроку надходили близько 200 тисяч євро від Nord Stream 2. Виплати зазвичай надходили з Люксембургу від Gazprombank. Однак з середини 2024 року банк Sparkasse перестав приймати ці перекази і відправляє їх назад відправникові.
У листі Sparkasse повідомила Шредеру, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він і надалі зараховуватиме гроші на його рахунок, стверджує Bild. Водночас сам ексканцлер не перебуває в жодному списку санкцій, вказує видання.
Автори Bild згадали на цьому тлі, що за кілька тижнів до запровадження обмежень у червні 2024 року затятий критик Шредера, обер-бургомістр Ганноверу Беліт Онай (Belit Onay) з Партії "Зелених" посів пост голови ради директорів Sparkasse Hannover.
У 2022 році Онай хотів позбавити Шредера звання почесного громадянина Ганноверу через те, що той зберіг ділові зв'язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У відповідь на такі плани влади міста Шредер сам відмовився від цього титулу. Речник Оная відмовився від коментарів, пише Bild.
Фактично, з кінця свого канцлерства у 2005 році Шредер заробив двозначну багатоммільйонну суму в євро від своєї діяльності для низки російських державних компаній, оцінив Bild.
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