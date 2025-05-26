Ядерна парасолька США для Європи не може бути замінена в найближчому часі, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що на сьогодні немає альтернативи американському ядерному щиту для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, ця система стримування залишається ключовою складовою безпеки на континенті, і в осяжному майбутньому її заміна неможлива.

Пісторіус наголосив, що Берлін веде поглиблений конфіденційний діалог із партнерами щодо ядерної безпеки, проте вважає публічні дискусії на цю тему недоречними.

"Однак найголовніше - американська ядерна парасолька для Європи не може бути замінена в найближчому майбутньому, і ми не повинні створювати іншого враження", - сказав міністр.

Міністр також запевнив, що наразі немає ознак, які б свідчили про значне скорочення військової присутності США у Європі чи відмову від їхньої ядерної стратегії.

Пісторіус визнав, що з адміністрацією Дональда Трампа спілкування відрізняється від попередніх американських урядів.

"Так, адміністрація Трампа спілкується інакше, ніж інші уряди США. І так, у трансатлантичних відносинах виникла нова невизначеність. Але це має лише зміцнити нашу віру в те, що ми, європейці, маємо більше покладатися на себе", - сказав він.

Він також наголосив, що у перспективі європейські країни повинні посилити увагу до своєї безпеки.

Ядерна зброя для ЄС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети, а Китай та Росія могли б також приєднатись до цього процесу.