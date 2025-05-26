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АНАЛІТИКА

FT: остання велика країна НАТО ще не підтримала вимогу Трампа про 5% на оборону

 

Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону до 2032 року - що є метою, яку встановив президент США Дональд Трамп.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Мадрид перебуває під тиском, щоб дозволити країнам НАТО на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі 5 червня оголосити про плани виконати нове зобов'язання щодо оборонних витрат, повідомили чотири посадовці на умовах анонімності.

Трамп вимагає від країн НАТО досягти оборонних витрат у 5% від ВВП, інакше погрожує, що вони втратять захист США.

Дипломати намагаються забезпечити одностайну підтримку цієї ідеї серед держав НАТО напередодні саміту лідерів Альянсу в Гаазі 24 червня. Багато хто сподівається, що там Трамп оцінить обіцянки про збільшення витрат і підтвердить гарантії безпеки США для Європи.

Однак Іспанія ще не підтвердила, що підтримає зобов'язання про 5%, заявили посадовці. Це може заблокувати одностайну заяву, підірвати єдність Альянсу і ускладнити підготовку до саміту в Гаазі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "закликав Іспанію приєднатися до союзників і виділити 5% ВВП на оборону" після зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії у Вашингтоні цього тижня. Однак соціалістичний уряд Іспанії відмовляється публічно відповісти на цю вимогу.

Іспанія вже давно відстає у видатках на оборону серед держав НАТО. Прем'єр-міністр Педро Санчес лише цього місяця заявив, що Іспанія досягне поточного цільового рівня видатків НАТО у 2% цього року, представивши план інвестицій в оборону на суму 10 млрд євро. Раніше він заявляв, що Мадрид досягне 2% до 2029 року.

Згідно з планом, розробленим генеральним секретарем Марком Рютте, союзники зобов'яжуться до 2032 року витрачати 3,5% на основні видатки на оборону і додатково 1,5% на пов'язані з обороною видатки, такі як кібербезпека та інфраструктура.

За суворими критеріями альянсу, жоден союзник НАТО наразі не витрачає 5% на оборону. Однак двоє посадовців заявили, що цифра 3,5% є більш принциповою, враховуючи, що майже всі союзники вже витрачають 1,5% ВВП на сфери, які мають бути охоплені другою частиною цілі.

Мадрид послідовно стверджує, що робить великий внесок у місії НАТО, ЄС та ООН, який не відображається в цифрах.

Якщо Іспанія погодиться на цю обіцянку, НАТО, за словами дипломатів, планує, що міністри оборони на зустрічі в червні обговорять технічні деталі збільшення витрат, включаючи потенційні етапи до 2032 року.
Ключові теги: Іспанія
 

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