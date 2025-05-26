Міноборони Фінляндії: ЗС РФ супроводжують тіньові танкери

Росія почала супроводжувати збройними силами танкери свого тіньового флоту, що проходять Фінською затокою. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у програмі фінського телеканалу Yle

у суботу, 24 травня.

Напередодні, 23 травня, міноборони Фінляндії повідомило, що два російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір країни біля узбережжя Порвоо. Зі свого боку прикордонна охорона Фінської затоки повідомила в соцмережі X, що розпочала попереднє розслідування щодо цього інциденту.

Інцидент із Естонією

"Минулого тижня судно, що належить російському тіньовому флоту, не підкорилося наказам естонської влади, і тоді ж у цьому районі був помічений російський винищувач", - нагадує Yle.

Йдеться про інцидент, про який голова МЗС Естонії Маргус Цахкна розповів 15 травня. За його словами, 13 травня російський винищувач вторгся в повітряний простір Естонії з метою захистити нафтовий танкер, який належить російському тіньовому флоту. Це було судно Jaguar, яке йшло під прапором Габона у нейтральних водах Фінської затоки. Естонські військові намагалися змусити танкер пройти до територіальних вод Естонії, де мали право затримати його. Однак, незважаючи на ці зусилля, Jaguar продовжив рух у бік Приморська - найбільшого російського нафтоналивного порту на Балтиці.

На викладених у Telegram відео видно російський винищувач Су-35, який, як заявила влада Естонії, вторгся в її повітряний простір. Тимчасовий повірений у справах Росії був викликаний до міністерства закордонних справ у Таллінні, де йому вручили ноту.

"Останнім часом Росія демонструє загрозливу поведінку на морі та у повітрі, крім того, країна масово концентрує війська поблизу східного кордону", - передають автори публікації Yle від 24 травня спостереження голови фінського оборонного відомства.