Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони Фінляндії: ЗС РФ супроводжують тіньові танкери
08:34 26.05.2025 |
Росія почала супроводжувати збройними силами танкери свого тіньового флоту, що проходять Фінською затокою. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у програмі фінського телеканалу Yle
у суботу, 24 травня.
Напередодні, 23 травня, міноборони Фінляндії повідомило, що два російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір країни біля узбережжя Порвоо. Зі свого боку прикордонна охорона Фінської затоки повідомила в соцмережі X, що розпочала попереднє розслідування щодо цього інциденту.
Інцидент із Естонією
"Минулого тижня судно, що належить російському тіньовому флоту, не підкорилося наказам естонської влади, і тоді ж у цьому районі був помічений російський винищувач", - нагадує Yle.
Йдеться про інцидент, про який голова МЗС Естонії Маргус Цахкна розповів 15 травня. За його словами, 13 травня російський винищувач вторгся в повітряний простір Естонії з метою захистити нафтовий танкер, який належить російському тіньовому флоту. Це було судно Jaguar, яке йшло під прапором Габона у нейтральних водах Фінської затоки. Естонські військові намагалися змусити танкер пройти до територіальних вод Естонії, де мали право затримати його. Однак, незважаючи на ці зусилля, Jaguar продовжив рух у бік Приморська - найбільшого російського нафтоналивного порту на Балтиці.
На викладених у Telegram відео видно російський винищувач Су-35, який, як заявила влада Естонії, вторгся в її повітряний простір. Тимчасовий повірений у справах Росії був викликаний до міністерства закордонних справ у Таллінні, де йому вручили ноту.
"Останнім часом Росія демонструє загрозливу поведінку на морі та у повітрі, крім того, країна масово концентрує війська поблизу східного кордону", - передають автори публікації Yle від 24 травня спостереження голови фінського оборонного відомства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
ТОП-НОВИНИ
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
|Портнов перед вбивством був в Україні – УП
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Голландія стверджує, що бельгійські турбіни у Північному морі «крадуть вітер» в її станцій
|Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
|Саудівська Аравія і Кувейт відкрили нове нафтове родовище в нейтральній зоні
|Канцлер Австрії проштовхує реформу системи надання притулку в ЄС
|У Росії впав попит на товари першої потреби: ціни суттєво зросли
|Російська залізниця зіткнулася з історичним обвалом перевезень вантажів
|Гендиректор Nvidia назвав політику Трампа щодо реіндустріалізації «далекоглядною»
Бізнес
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій