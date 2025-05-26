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АНАЛІТИКА

Мінфін та Держдеп США скасували санкції проти Сирії

 

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило негайне пом'якшення санкційного режиму щодо Сирії. Це випливає з оприлюдненої

у п'ятницю, 23 травня, Офісом з контролю за іноземними активами (OFAC) Генеральної ліцензії № 25 (GL 25), що фактично скасовує обмеження, запроваджені в рамках Сирійського санкційного регулювання.

GL 25 дозволяє угоди, які раніше заборонялися, включно з новими інвестиціями, надання фінансових послуг та операції, пов'язані з сирійською нафтою та нафтопродуктами. Санкційне послаблення проводиться в рамках стратегії "Америка передусім" та на підставі заяви президента Дональда Трампа від 13 травня про повне припинення санкцій щодо Сирії, пояснили в американському відомстві.

Держдеп також тимчасово послабив обмеження проти Сирії

Паралельно Держдепартамент США видав послаблення у межах "Акта Цезаря" - закону, який передбачав санкції за участь у порушеннях прав людини у Сирії, пояснює інформагенція AP. Новий механізм, за інформацією зовнішньополітичного відомства США, покликаний підтримати економічне відновлення країни, стимулювати приплив приватного капіталу та сприяти зміцненню стабільності.

Як заявив державний секретар США Марко Рубіо, дію санкцій за цим законом призупинять на 180 днів, щоб гарантувати, що обмеження не блокуватимуть інвестиції, спрямовані на стабільність у Сирії. "Ці винятки сприятимуть постачанню електроенергії, енергії, води та роботі каналізації, а також дозволять ефективніше реагувати на гуманітарні проблеми по всій Сирії", - йдеться у заяві Рубіо, яку наводить інформагенція dpa.

У Вашингтоні хочуть заохотити інвестиції у Сирію

"Як і обіцяв президент Трамп, міністерство фінансів та Держдепартамент США вводять дозволи, які заохочують інвестиції в Сирію. Сьогоднішні кроки спрямовані на те, щоб країна пішла шляхом миру та процвітання", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує dpa.

У заяві також наголошується, що санкційне послаблення не поширюється на терористичні організації, винуватців воєнних злочинів, а також на Росію, Іран та КНДР - ключових союзників колишнього режиму Башара Асада.

У Вашингтоні заявили, що "жорстокість режиму Асада" залишилася в минулому, а також закликали до побудови "нової Сирії" - єдиної, стабільної та безпечної як для її мешканців, так і для сусідів. Ліцензія GL 25 допускає угоди з новим урядом Сирії, а також із низкою осіб, які раніше перебували під санкціями. Їхні імена наводяться у додатку до ліцензії.

У Дамаску привітали цей крок Вашингтону

Тим часом міністерство закордонних справ Сирії привітало рішення адміністрації Трампа послабити санкції проти Дамаску, назвавши це "позитивним кроком" для полегшення гуманітарних та економічних страждань населення. У заяві йдеться, що Сирія "простягає руку" всім, хто хоче співпрацювати з Дамаском, за умови невтручання у внутрішні справи країни.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Сирія
 

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