Єврокомісія пригрозила Угорщині через закон про боротьбу з незалежними медіа

Європейська комісія вимагає від Угорщини відкликати суперечливий законопроєкт, спрямований на обмеження іноземного фінансування НУО та ЗМІ в рамках нової політичної кампанії проти іноземного втручання.

Про це повідомив Euronews речник Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Критики побоюються, що угорський законопроєкт під назвою "Прозорість суспільного життя", який був поданий до парламенту Будапешта 13 травня, надасть угорському уряду широкі повноваження для придушення преси та критичних голосів у громадянському суспільстві.

Речник Європейської комісії повідомив Euronews, що виконавча влада ЄС знає про законопроект і уважно стежить за його розвитком.

"Комісія дуже стурбована цим законопроєктом. Якщо його буде ухвалено в нинішньому вигляді, це стане серйозним порушенням принципів і законодавства ЄС. Тому ми просимо вилучити цей законопроєкт із законодавчого процесу", - заявив речник.

"Ми не вагатимемося вжити необхідних заходів, якщо цей законопроєкт буде ухвалено", - додав речник.

"Комісія надає великого значення ролі громадянського суспільства і залишається відданою захисту свободи об'єднання та створенню сприятливих умов для його діяльності в усьому ЄС, зокрема щодо доступу до фінансування", - додав представник Єврокомісії.

Він також нагадав, що минулого року Комісія звернулася до Суду Європейського Союзу щодо Угорщини, оскільки вважає, що закон про створення Управління суверенітету та його слідчі дії порушують законодавство ЄС.

Нагадаємо, законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, зокрема гранти ЄС.

Законопроєкт визначає, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, просування демократичних дебатів або заперечення визначених державою цінностей, таких як християнська культура та традиційні рольові моделі сім'ї.

Ініціатива нагадує російський закон про "іноземних агентів", який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.