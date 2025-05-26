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АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС розглядає відключення 20 російських банків від SWIFT

 

Влада Євросоюзу обговорює можливість відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT в рамках нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Крім того, ЄС може знизити граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель та запровадити заборону на газопровід «Північний потік».

За інформацією агентства, Єврокомісія консультується з країнами-членами ЄС, але терміни ухвалення рішення поки що не визначені. Також обговорюється запровадження нових торгових обмежень на суму близько двох з половиною мільярдів доларів, щоб скоротити доходи Росії та обмежити доступ до технологій для виробництва зброї.

SWIFT - найбільша система міжнародних банківських розрахунків. США та Євросоюз почали відключати російські банки від неї у лютому 2022 року. На кінець минулого року, за інформацією російської сторони, близько 200 банків мали доступ до SWIFT.

У лютому 2025 року у 16-му пакеті санкцій ЄС заборонив доступ до системи ще для 13 російських банків. 17-й пакет обмежень, затверджений цього тижня, торкнувся майже 200 суден, що мають, за даними Брюсселя, стосунок до тіньового флоту Росії, і 75 фізичних та юридичних осіб.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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