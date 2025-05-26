У Пентагоні спростували виведення військ із Південної Кореї

Штати не мають намірів зменшувати свій військовий контингент у Південній Кореї, попри заяви у ЗМІ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав речник Пентагону Шон Парнелл.

"США залишаються твердо відданими Південній Кореї. Наш союз - непорушний. Інформація про те, що міністерство оборони зменшить кількість особового складу у Корейській республіці не відповідає дійсності", - заявив Парнелл.

Він додав, що Пентагон "постійно оцінює розташування сил".

Раніше видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела у Пентагоні заявило, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення з Південної Кореї тисяч американських військових, дислокованих у цій країні. За словами співрозмовників WSJ, один з варіантів, який опрацьовує Міноборони США, полягає в тому, щоб перемістити приблизно 4500 військовослужбовців в інші локації Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема на базу, розташовану на острові Гуам.