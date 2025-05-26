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АНАЛІТИКА

«Ці дні закінчилися»: Трамп назвав нові цілі армії США

 

Президент Дональд Трамп заявив, що армія США більше не буде "нести демократію під дулом пістолета". Він оголосив нові цілі американських збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк).

Зокрема, лідер США звинуватив демократів в тому, що вони нібито виснажили американську армію.

"Вони (демократи, - ред.)задіяли збройні сили у всіляких соціальних проектах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися", - сказав президент США.

Трамп наголосив, тепер збройні сили позбавляють відволікаючих чинників і зосереджують армію "на основній місії: розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор". Він підкреслив, що головне завдання армії є домінування над ворогом.

"Завдання збройних сил США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета. Завдання військових - домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці в будь-який час і в будь-якому місці", - резюмував лідер Сполучених Штатів.

В цьому ж виступі Трамп заявил, що армія США вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосування дронів на прикладі війни в Україні.

"На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Бачимо безпілотники, які спускаються під кутом, зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко", -заявив президент Америки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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