Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Ці дні закінчилися»: Трамп назвав нові цілі армії США
08:00 26.05.2025 |
Президент Дональд Трамп заявив, що армія США більше не буде "нести демократію під дулом пістолета". Він оголосив нові цілі американських збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк).
Зокрема, лідер США звинуватив демократів в тому, що вони нібито виснажили американську армію.
"Вони (демократи, - ред.)задіяли збройні сили у всіляких соціальних проектах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися", - сказав президент США.
Трамп наголосив, тепер збройні сили позбавляють відволікаючих чинників і зосереджують армію "на основній місії: розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор". Він підкреслив, що головне завдання армії є домінування над ворогом.
"Завдання збройних сил США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета. Завдання військових - домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці в будь-який час і в будь-якому місці", - резюмував лідер Сполучених Штатів.
В цьому ж виступі Трамп заявил, що армія США вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосування дронів на прикладі війни в Україні.
"На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Бачимо безпілотники, які спускаються під кутом, зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко", -заявив президент Америки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
ТОП-НОВИНИ
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
|Портнов перед вбивством був в Україні – УП
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Голландія стверджує, що бельгійські турбіни у Північному морі «крадуть вітер» в її станцій
|Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
|Саудівська Аравія і Кувейт відкрили нове нафтове родовище в нейтральній зоні
|Канцлер Австрії проштовхує реформу системи надання притулку в ЄС
|У Росії впав попит на товари першої потреби: ціни суттєво зросли
|Російська залізниця зіткнулася з історичним обвалом перевезень вантажів
|Гендиректор Nvidia назвав політику Трампа щодо реіндустріалізації «далекоглядною»
Бізнес
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій