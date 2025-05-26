ЗМІ повідомили про скорочення у Раді нацбезпеки США

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 травня, скоротив штат і сферу діяльності Ради національної безпеки при Білому домі (NSC), пише Reuters із посиланням на низку неназваних джерел.

Десятки співробітників, які займалися широким спектром геополітичних питань, у тому числі Україною, були звільнені в п'ятницю ввечері. Звільнені співробітники будуть переведені на інші посади в уряді.

Співрозмовники Reuters очікують, що остаточна чисельність Ради нацбезпеки після скорочень становитиме близько 50 осіб. Досі штат відомства налічував приблизно 150 співробітників. А за часів президентства Джо Байдена у Раді працювали понад 300 співробітників.

Скорочення, як стверджували демократи і деякі республіканці, означатиме, що політика Трампа буде менше спиратися на поради експертів, зауважує Reuters.

Реструктуризація Ради нацбезпеки

Очікується, що реструктуризація Ради нацбезпеки ще більше зменшить вплив відомства, перетворивши його з потужного політичного органу на невелику організацію, зосереджену більше на виконанні порядку денного президента, ніж на його формуванні, кажуть джерела. На практиці, наголошують співрозмовники Reuters, це рішення Трампа надасть більше повноважень Державному департаменту, міністерству оборони та іншим департаментам і відомствам, які займаються питаннями дипломатії, національної безпеки та розвідки.

Зазначається, що в рамках реструктуризації певні підрозділи Ради будуть об'єднані з іншими або взагалі ліквідовані. Серед підрозділів, які можуть припинити свою діяльність як незалежні органи, є ті, що курують африканські справи і багатосторонні організації, такі якНАТО, повідомили джерела Reuters.

Критика Ради нацбезпеки

Рада нацбезпеки США традиційно є головним органом, який використовується президентами для координації стратегії національної безпеки. Його співробітники часто ухвалюють ключові рішення щодо підходу США до конфліктів у світі.

Багато консерваторів вже давно наполягають на скороченні Ради, стверджуючи, що деякі посади дублюють функції, які виконуються в інших органах влади, зауважує Reuters.

Останніми місяцями Рада зазнає труднощів з набором кадрів. А на початку року кілька високопоставлених співробітників були звільнені після того, як активістка правих поглядів і конспірологиня Лора Лумер представила Трампу список співробітників Ради, яких вона вважала нелояльними.