Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп погрожує 25% митом на всі смартфони, вироблені за межами США

 

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 25% мито на всі смартфони, які не виробляються на території Сполучених Штатів. Це рішення може набрати чинності наприкінці червня.

23 травня Трамп вже висунув вимогу до компанії Apple перенести виробництво iPhone до США, погрожуючи запровадженням 25% мит. Однак тепер, як повідомляє Bloomberg, мова йде не лише про Apple, а й про Samsung, Google та інших виробників смартфонів, які продають свою продукцію у США.

Президент наголосив пресі, що це необхідно для справедливості, адже обмеження не можуть стосуватися лише одного бренду. Samsung та Google поки що ніяк не коментували цю інформацію.

Експерти вважають, що перенесення виробництва смартфонів до США є економічно невигідним. Більшість компаній мають розгалужені виробничі ланцюги в Азії і зміна локації потребуватиме значних витрат.

Ця ініціатива є частиною ширшої політики Трампа щодо митних обмежень. Раніше електроніка, зокрема смартфони, була звільнена від 125% мита на китайські товари, але з обіцянкою, що в майбутньому вони підпадуть під "напівпровідникові секторальні мита". Запровадження нових правил може бути частиною цієї ініціативи.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5094
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 46,9949
  0,0668
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1104  0,01 0,04 41,7200  0,03 0,08
EUR 46,7720  0,19 0,42 47,5772  0,28 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,02 0,05 41,5450  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес