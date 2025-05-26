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Трамп погрожує 25% митом на всі смартфони, вироблені за межами США
07:59 26.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 25% мито на всі смартфони, які не виробляються на території Сполучених Штатів. Це рішення може набрати чинності наприкінці червня.
23 травня Трамп вже висунув вимогу до компанії Apple перенести виробництво iPhone до США, погрожуючи запровадженням 25% мит. Однак тепер, як повідомляє Bloomberg, мова йде не лише про Apple, а й про Samsung, Google та інших виробників смартфонів, які продають свою продукцію у США.
Президент наголосив пресі, що це необхідно для справедливості, адже обмеження не можуть стосуватися лише одного бренду. Samsung та Google поки що ніяк не коментували цю інформацію.
Експерти вважають, що перенесення виробництва смартфонів до США є економічно невигідним. Більшість компаній мають розгалужені виробничі ланцюги в Азії і зміна локації потребуватиме значних витрат.
Ця ініціатива є частиною ширшої політики Трампа щодо митних обмежень. Раніше електроніка, зокрема смартфони, була звільнена від 125% мита на китайські товари, але з обіцянкою, що в майбутньому вони підпадуть під "напівпровідникові секторальні мита". Запровадження нових правил може бути частиною цієї ініціативи.
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