«Дочку» Газпрому відсторонили від постачання газу в Молдові

Державна компанія Energocom протягом трьох років буде основним постачальником газу для споживачів Молдови. Таке рішення у п'ятницю, 23 травня, ухвалило Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE).

Раніше функції постачальника газу кінцевим споживачам виконувало ВАТ "Молдовагаз", контрольний пакет акцій якого належить російському Газпрому.

ANRE пояснило, що Молдовагаз не зможе забезпечувати постачання газу після 31 липня 2025 року, оскільки не відповідає вимогам законодавства про поділ бізнесу з постачання та транспортування газу.

Energocom, який має один з найвищих оборотів у секторі (понад 7 млрд леїв у 2024 році), давно працює на молдовському ринку, має функціональне та юридичне відділення цих видів діяльності й всі необхідні джерела постачання газу.

У конкурсі на призначення головним постачальником, окрім Energocom, брала участь і компанія "Трансавтогаз". Але її дискваліфікували через невідповідність критеріям відбору.

Як пояснили в Energocom, рішення регулятора означає, що з 1 серпня держкомпанія прийме у Молдовагазу базу договорів із кінцевими споживачами. Ще протягом року Молдовагаз надаватиме послуги з роботи з клієнтами, поки Energocom не завершить усі процедури розвитку своєї служби.

З 2019 року Energocom забезпечував постачання природного газу до Молдови у надзвичайних ситуаціях відповідно до рішень уряду. Основна діяльність компанії була зосереджена на торгівлі природним газом.

Кілька днів тому Energocom повідомив про підписання нових договорів на закупівлю газу на 2025-2026 рік.