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Опитування: опозиція впевнено обганяє партію Орбана за рік до виборів
18:11 23.05.2025 |
Якби парламентські вибори в Угорщині відбулись найближчої неділі, то партія Віктора Орбана "Фідес" посіла б друге місце із помітним відставанням від опозиційної "Тиси".
Таке показало опитування аналітичного центру Publicus на замовлення порталу Nepszava, повідомляє "Європейська правда".
Якщо рахувати лише тих виборців, які були б готові вийти голосувати, то 43% підтримали б партію "Тиса" Петера Мадяра, тоді як за "Фідес" проголосували б лише 36%.
Приблизно така ж різниця спостерігається, якщо взяти рівень підтримки партій серед усіх угорців: 30% респондентів готові підтримати "Тису" і тільки 24% - партію Орбана.
Що стосується інших партій, то серед угорських виборців, готових голосувати, 9% обрали б опозиційну лівоцентристську Демократичну коаліцію, а 5% - ультраправу "Нашу батьківщину". Решта політсил не долає прохідний барʼєр.
Опитування також виявило високий рівень мобілізації виборців в Угорщині: 85% опитаних заявили, що якби парламентські вибори відбулися в неділю, вони обов'язково пішли б голосувати, а ще 4% - ймовірно взяли б участь у голосуванні.
Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем'єр-міністра Віктора Орбана при владі.
Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.
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