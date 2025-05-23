Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Опитування: опозиція впевнено обганяє партію Орбана за рік до виборів

 

Якби парламентські вибори в Угорщині відбулись найближчої неділі, то партія Віктора Орбана "Фідес" посіла б друге місце із помітним відставанням від опозиційної "Тиси".

Таке показало опитування аналітичного центру Publicus на замовлення порталу Nepszava, повідомляє "Європейська правда".

Якщо рахувати лише тих виборців, які були б готові вийти голосувати, то 43% підтримали б партію "Тиса" Петера Мадяра, тоді як за "Фідес" проголосували б лише 36%.

Приблизно така ж різниця спостерігається, якщо взяти рівень підтримки партій серед усіх угорців: 30% респондентів готові підтримати "Тису" і тільки 24% - партію Орбана.

Що стосується інших партій, то серед угорських виборців, готових голосувати, 9% обрали б опозиційну лівоцентристську Демократичну коаліцію, а 5% - ультраправу "Нашу батьківщину". Решта політсил не долає прохідний барʼєр.

Опитування також виявило високий рівень мобілізації виборців в Угорщині: 85% опитаних заявили, що якби парламентські вибори відбулися в неділю, вони обов'язково пішли б голосувати, а ще 4% - ймовірно взяли б участь у голосуванні.

Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем'єр-міністра Віктора Орбана при владі.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5094
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 46,9949
  0,0668
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0955  0,01 0,03 41,6876  0,02 0,04
EUR 46,5776  0,02 0,05 47,3010  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес