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«Шокуючі фото» Трампа про «геноцид білих» у ПАР виявились фейком
17:25 23.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп, як з'ясувалося, представив неправдиві докази своїх звинувачень в тому, що у Південно-Африканській Республіці (ПАР) нібито масово вбивають білих фермерів.
Як повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters одна з фотографій, показаних Трампом 21 травня, зовсім не з Південної Африки. Насправді це кадр із відеоматеріалу цієї агенції, знятого в лютому в Демократичній Республіці Конго (ДРК).
Під час візиту президента ПАР Сиріла Рамафоси в Білий дім Трамп, зокрема, показав це фото і заявив, що на ньому зображені вбиті білі фермери. Однак, за даними Reuters, на знімку зображені рятувальники, які несуть мішки з тілами після зіткнень з повстанцями в місті Гома (ДРК).
Фейкові докази
Як інший нібито доказ масових убивств білих у Південній Африці Трамп представив кадри, на яких видно сотні білих хрестів уздовж заміської дороги. Президент США стверджував, що це могили близько тисячі вбитих білих фермерів. Насправді ж, як повідомляє Католицьке інформаційне агентство KNA, ці зображення стосуються акції протесту в східній частині ПАР у 2020 році.
Рамафоса визнав проблему високого рівня насильства в країні, але рішуче відкинув звинувачення в "геноциді" білої меншини. "Людей, на жаль, убивають унаслідок злочинної діяльності", - сказав він, але водночас наголосив: "Це не тільки білі люди - більшість жертв становлять чорношкірі".
За даними південноафриканської поліції, з жовтня по грудень 2024 року на фермах у країні були вбиті 12 людей - лише незначна частина від загальної кількості жертв убивств у всій країні за той самий період (6 953).
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