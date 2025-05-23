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Путін доручив пересадити російських таксистів на «Жигулі». Росіян попередили про зростання цін на поїздки
17:20 23.05.2025 |
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про встановлення вимог до рівня локалізації автомобілів, що використовуються для надання послуг таксі у Росії.
Підписаний документ оприлюднено на порталі правової інформації РФ, пише місцеве видання "Коммерсант".
Згідно із законом, з березня 2026 року в більшості регіонів РФ для включення до реєстру таксі автомобіль повинен мати 3200 балів локалізації або бути виробленим за спеціальним інвестиційним контрактом, укладеним у 2022-2025 роках.
За оцінками учасників ринку, ключовим лобістом запровадження таких змін був російський "АвтоВАЗ", проте встановлений рівень локалізації дозволить використовувати у якості таксі і автомобілі частини інших виробників, які принаймні частково складають їх у Росії.
У Загальноросійському об'єднанні пасажирів попереджали, що ухвалення закону призведе до зростання вартості поїздки в таксі.
Як повідомлялося, наразі вимогам законопроекту відповідають чотири моделі Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), а також зібрані у Росії з китайських машинокомплектів моделі "Москвич-3" і "Москвич-6", а також XCITE X-Cross 7 і X-Cross 8, електромобілі Evolute i-PRO і i-JOY.
За оцінками аналітиків російського уряду, через запровадження нових вимог з ринку таксі можуть піти 51% водіїв.
При цьому сукупні витрати на приведення таксомоторного парку у відповідність новим вимогам можуть сягнути 289 млрд рублів, адже нові автомобілі, які, за законом, можна буде використовувати в таксі, коштують у середньому в 2,1 раза дорожче за вживані.
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