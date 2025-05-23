Путін доручив пересадити російських таксистів на «Жигулі». Росіян попередили про зростання цін на поїздки

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про встановлення вимог до рівня локалізації автомобілів, що використовуються для надання послуг таксі у Росії.

Підписаний документ оприлюднено на порталі правової інформації РФ, пише місцеве видання "Коммерсант".

Згідно із законом, з березня 2026 року в більшості регіонів РФ для включення до реєстру таксі автомобіль повинен мати 3200 балів локалізації або бути виробленим за спеціальним інвестиційним контрактом, укладеним у 2022-2025 роках.

За оцінками учасників ринку, ключовим лобістом запровадження таких змін був російський "АвтоВАЗ", проте встановлений рівень локалізації дозволить використовувати у якості таксі і автомобілі частини інших виробників, які принаймні частково складають їх у Росії.

У Загальноросійському об'єднанні пасажирів попереджали, що ухвалення закону призведе до зростання вартості поїздки в таксі.

Як повідомлялося, наразі вимогам законопроекту відповідають чотири моделі Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), а також зібрані у Росії з китайських машинокомплектів моделі "Москвич-3" і "Москвич-6", а також XCITE X-Cross 7 і X-Cross 8, електромобілі Evolute i-PRO і i-JOY.

За оцінками аналітиків російського уряду, через запровадження нових вимог з ринку таксі можуть піти 51% водіїв.

При цьому сукупні витрати на приведення таксомоторного парку у відповідність новим вимогам можуть сягнути 289 млрд рублів, адже нові автомобілі, які, за законом, можна буде використовувати в таксі, коштують у середньому в 2,1 раза дорожче за вживані.