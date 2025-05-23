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Зовнішня торгівля товарами G20 у I кв. зросла - ОЕСР
15:53 23.05.2025 |
Обсяг міжнародної торгівлі товарами держав G20 з поправкою на сезонні коливання в першому кварталі 2025 року збільшився порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Експорт товарів із країн G20 у доларовому вираженні в січні-березні зріс на 2% і становив $4,692 трлн. Імпорт піднявся на 3,1% - до $4,810 трлн.
США наростили експорт на 3,5%, імпорт - на 19%. У Європейському союзі ці показники зросли відповідно на 2,8% і 1,4%.
Експорт послуг державами G20 у першому кварталі, згідно з попередніми оцінками, знизився на 0,7%, тоді як імпорт збільшився на 1%, повідомляється у звіті. Дані щодо торгівлі послугами були доступні лише для дванадцяти країн "двадцятки".
ОЕСР, створена 1961 року, є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, ПАР, Південна Корея, Японія, а також Європейський союз.
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