Трамп запропонував ввести мито в 50% на товари з ЄС

Президент США Дональд Трамп рекомендував ввести мито на імпорт товарів з Європейського союзу в розмірі 50% з 1 червня.

"Наші переговори з ними ні до чого не приводять, - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. - Тому я рекомендую запровадити прямий тариф у 50% щодо Європейського союзу з 1 червня 2025 року".

Мита не стягуватимуть із товарів, вироблених у США, додав він.

"Їхні значні торговельні бар'єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, немонетарні торговельні бар'єри, валютні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту в розмірі понад $250 млрд на рік, що є абсолютно неприйнятним", - написав Трамп.