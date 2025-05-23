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Трамп запропонував ввести мито в 50% на товари з ЄС
15:50 23.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп рекомендував ввести мито на імпорт товарів з Європейського союзу в розмірі 50% з 1 червня.
"Наші переговори з ними ні до чого не приводять, - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. - Тому я рекомендую запровадити прямий тариф у 50% щодо Європейського союзу з 1 червня 2025 року".
Мита не стягуватимуть із товарів, вироблених у США, додав він.
"Їхні значні торговельні бар'єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, немонетарні торговельні бар'єри, валютні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту в розмірі понад $250 млрд на рік, що є абсолютно неприйнятним", - написав Трамп.
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