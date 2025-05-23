Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-квітні впали на 10,9%

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-квітні скоротився на 10,9% відносно того ж періоду минулого року - до 320,8 млрд юанів ($44,7 млрд), за даними міністерства торгівлі країни.

Загальний обсяг прямих інвестицій (ODI) Китаю за кордоном збільшився на 7,5% і становив $57,54 млрд.

Зокрема, нефінансові інвестиції зросли на 5,6% - до $51,04 млрд. З них обсяг вкладень грошових коштів у держави, розташовані вздовж "Поясу і шляху", підскочили на 16,4% і досягли $12,78 млрд, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".

