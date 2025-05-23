Найбільші російські експортери, включно з «Русал» і «Газпромнефтью», скоротили запланований обсяг поставок залізницею на 2025 рік

Це свідчить про реальний стан російської економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, обсяги вантажоперевезень, які 2024 року досягли 15-річного мінімуму, слугують корисним індикатором стану виробничого сектору експортно-орієнтованої економіки Росії.

У документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, прогнозується, що РЖД перевезуть на 36,7 млн тонн менше, ніж первісно заплановані на 2025 рік 1,24 млрд тонн.

У період із січня по квітень 2025 року загальний обсяг вантажоперевезень знизився на 6,8% у річному обчисленні.

Причини падіння

Жорстка грошово-кредитна політика, за якої ключова ставка Банку Росії з жовтня становить 21%, призвела до уповільнення темпів будівництва, ідеться в документі РЖД.

Високі ставки також змусили виробників сталі скоротити обсяги навантаження, йдеться в повідомленні, зокрема, "Северсталь", "ММК", "ТМК", НЛМК і Євраз серед компаній, що сприяють скороченню обсягів вантажоперевезень.

Виробництво сталі, експорт і внутрішній попит впали у 2024 році, згідно з даними Всесвітньої асоціації виробників сталі. Виробництво продовжило падати цього року.

У документі названо посилені санкції проти металургійних, лісових і нафтових компаній - Газпромнефть, Сургутнафтогаз і Татнефть - як негативний фактор.

Скорочення експорту деревини, добрив, металів і нафтопродуктів до Китаю також позначилося на обсягах вантажоперевезень, йдеться в документі. Товарообіг між Росією і Китаєм знизився на 7,5% з початку року.

У документі РЖД підкреслюється зниження попиту в інших секторах, зокрема з боку алюмінієвого гіганта "Русал".

За даними звіту московської консалтингової компанії "Яков і партнери", експортні доходи російської чорної металургії, що становить майже 5% ВВП країни, різко впали через втрату доступу до високоприбуткових ринків через західні санкції.

Нагадаємо, обсяги вантажоперевезень РЖД у 2024 році впали до 15-річного мінімуму через війну і санкції.